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o
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مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ: واشنطن قضت على قيادات حوثية كبيرة خلال غارات في اليمن واستهدفت مصانع أسلحة وبعض منشآت الطائرات المسيرة
آخر الأخبار
2025-03-23 | 10:38
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مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ: واشنطن قضت على قيادات حوثية كبيرة خلال غارات في اليمن واستهدفت مصانع أسلحة وبعض منشآت الطائرات المسيرة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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