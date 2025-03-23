مريض بحاجة إلى دم من فئة B- في مستشفى جبل لبنان... للتبرع التوجه نهاري الجمعة والسبت من الساعة الثامنة حتى الثالثة او الاتصال على الرقم 76886837

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