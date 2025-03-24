الجميل: نملك قدرة على مناقشة الملفات كلها في آن معًا كملف السيادة وملف الاصلاح وغيرهما ونرفض تأجيل الانتخابات فنحاول تحسين القانون وإن لم ننجح نقوم بالانتخابات على أساس القانون الحالي

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