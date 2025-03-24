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أردوغان: من الواضح أنّ المعارضة الرئيسية لا يمكن أن تتسلم مهمة إدارة البلاد ناهيك عن البلديات
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2025-03-24 | 11:07
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أردوغان: من الواضح أنّ المعارضة الرئيسية لا يمكن أن تتسلم مهمة إدارة البلاد ناهيك عن البلديات
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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