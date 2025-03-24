نتنياهو: بقاء حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل وإعادة ترميم المحور الإيراني

مديرية المخابرات في الجيش اللبناني توقف المدعو شهد الحجيري بعد اعادة فتح معبر تهريب إلى سوريا في مشاريع القاع علما انه تم إقفاله سابقًا وتمت مصادرة ٦ آليات كان فيها بضائع مهربة

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