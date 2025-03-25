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النائب ادغار طرابلسي للـLBCI: لبنان "دائرة واحدة" في بلد علمانيّ فقط وقد طرحنا القانون الارثوذكسي لأننا نحمل همًّا وطنيًا - مسيحيًا

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2025-03-25 | 04:07
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النائب ادغار طرابلسي للـLBCI: لبنان &quot;دائرة واحدة&quot; في بلد علمانيّ فقط وقد طرحنا القانون الارثوذكسي لأننا نحمل همًّا وطنيًا - مسيحيًا
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النائب ادغار طرابلسي للـLBCI: لبنان "دائرة واحدة" في بلد علمانيّ فقط وقد طرحنا القانون الارثوذكسي لأننا نحمل همًّا وطنيًا - مسيحيًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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