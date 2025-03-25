طرابلسي للـLBCI: هناك محاولة لتطيير الـ6 نواب في الخارج والـmegacenter والبطاقة الممغنطة

طرابلسي للـLBCI: نراقب عمل كلّ وزير ونحن معارضة بنّاءة وهادفة ولسنا على مثال المعارضة في السابق

طرابلسي للـLBCI: نراقب عمل كلّ وزير ونحن معارضة بنّاءة وهادفة ولسنا على مثال المعارضة في السابق

سلام من طرابلس: الحكومة مصرّة على استتباب الامن في عاصمة الشمال التي عاشت مرحلة من التفلت الامني