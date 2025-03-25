طرابلسي للـLBCI: نراقب عمل كلّ وزير ونحن معارضة بنّاءة وهادفة ولسنا على مثال المعارضة في السابق

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سلام من طرابلس: ندعو إلى أكبر تنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنيّة والتشدّد بكلّ ما يؤدّي إلى زعزعة الأمن في طرابلس وعدم التهاون مع المخالفين