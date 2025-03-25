رئيس الحكومة يزور مطار رينيه معوض في القليعات

الرئيس الإسرائيلي: مصدوم لأن قضية المختطفين لم تعد فجأة على رأس الأولويات أو في مقدمة الأخبار

الرئيس الإسرائيلي: مصدوم لأن قضية المختطفين لم تعد فجأة على رأس الأولويات أو في مقدمة الأخبار

سلام من طرابلس: ملتزمون باستدامة الإستقرار الأمني في المدينة ولن نتهاون مع كلّ من يخلّ بالأمن وسيحال على الأجهزة الأمنيّة المختصّة