نواف سلام من مطار القليعات: أساس زيارتنا للتأكيد على أهمية المطار التنموية لعكار والشمال

نواف سلام بعد جولة له في مطار القليعات: دار الهندسة ستقدم مجانا مخططا توجيهيا أوليا للمطار خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر

نواف سلام بعد جولة له في مطار القليعات: دار الهندسة ستقدم مجانا مخططا توجيهيا أوليا للمطار خلال فترة لا تتجاوز الـ3 أشهر

وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من مطار القليعات: بدأنا بإعداد دراسة عن الطرقات التي توصل الى المطار وسنكون على تواصل مع المستثمرين لهذا المشروع