الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

موقع وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة على إيران

آخر الأخبار
2025-03-25 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
موقع وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة على إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
موقع وزارة الخزانة: الولايات المتحدة تصدر عقوبات جديدة على إيران

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

وزارة

الخزانة:

الولايات

المتحدة

عقوبات

جديدة

إيران

LBCI التالي
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مقدرات عسكرية سورية في مناطق تدمر وتي فور في سوريا
نتنياهو: بقاء حماس في غزة يعني هزيمة إسرائيل وإعادة ترميم المحور الإيراني
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:23

بعد سجنه 46 سنة وانتظار إعدامه... ياباني ينال البراءة والتعويض الذي حصل عليه خيالي!

LBCI
رياضة
12:22

أستراليا تعلن عن تشييد ملعب جديد لاستضافة أولمبياد 2032

LBCI
آخر الأخبار
12:18

الوكالة الوطنية للإعلام: إحتراق سيارة على طريق النهر في بلدة أرزي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إستهداف السيارة من قبل إسرائيل

LBCI
صحة وتغذية
12:02

حقيقة صادمة عن العلكة... هذا ما تطلقه في جسمك وما علاقة البلاستيك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:23

بعد سجنه 46 سنة وانتظار إعدامه... ياباني ينال البراءة والتعويض الذي حصل عليه خيالي!

LBCI
رياضة
12:22

أستراليا تعلن عن تشييد ملعب جديد لاستضافة أولمبياد 2032

LBCI
آخر الأخبار
12:18

الوكالة الوطنية للإعلام: إحتراق سيارة على طريق النهر في بلدة أرزي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إستهداف السيارة من قبل إسرائيل

LBCI
صحة وتغذية
12:02

حقيقة صادمة عن العلكة... هذا ما تطلقه في جسمك وما علاقة البلاستيك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
17:50

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

LBCI
أخبار لبنان
06:17

أطباء بلا حدود: فرقنا تواصل العمل في جنوب لبنان رغم التحديات

LBCI
أخبار دولية
11:14

أميركا: روسيا وأوكرانيا اتفقتا على ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود

LBCI
رياضة
11:28

ريال مدريد يقترب من ضم ألكسندر-أرنولد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:29

محبو الاعلامية الاستثنائية هدى شديد يواصلون تقديم التعازي برحيلها

LBCI
أخبار لبنان
08:20

سلام من مطار القليعات: نلتزام بإعادة تشغيل المطار...رسامني: نتواصل مع المستثمرين لهذا المشروع

LBCI
أخبار لبنان
05:48

سلام من طرابلس: لن نتهاون مع كلّ من يخلّ بالأمن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

مفاجآت برنامج أكرم من مين في الأيام الأخيرة من رمضان…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

3 نقاط تغيّر مجرى الانتخابات النيابية المقبلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

دور اللغة الفرنسية كمفتاح للنجاح للشباب اللبناني خلال طاولة مستديرة في مكتبة مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

وفدان من روسيا وأوكرانيا للقاء الولايات المتحدة في السعودية… كلٌّ على حدى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هدى شديد... الإنسانة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اخبار البرامج
12:58

"الحرب في المنطقة لم تنتهِ بعد"... إليكم ما قالته ماغي فرح عن الوضع في لبنان والشرق الأوسط (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
01:31

لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)

LBCI
خبر عاجل
08:13

معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل

LBCI
حال الطقس
02:58

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
17:50

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

نجمة لبنانية شابة تثبت نفسها في المرحلة الأولى من برنامج The Voice France

LBCI
أخبار لبنان
09:56

حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

هدى شديد... الإنسانة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More