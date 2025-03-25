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البيت الأبيض: أوكرانيا تتعهد بتجنب إستخدام القوة العسكرية في البحر الأسود
آخر الأخبار
2025-03-25 | 11:04
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البيت الأبيض: أوكرانيا تتعهد بتجنب إستخدام القوة العسكرية في البحر الأسود
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