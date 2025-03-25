مصادر رئيس الحكومة: لا صحة لكل ما ينتشر حول تعيين مجلس إدارة ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ أو تعيين بديل عن المدير العام لأوجيرو‬⁩ فهناك آلية للتعيينات وكل تعيين سيمر عبرها حكمًا

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