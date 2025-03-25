الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مصادر رئيس الحكومة: لا صحة لكل ما ينتشر حول تعيين مجلس إدارة ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ أو تعيين بديل عن المدير العام لأوجيرو‬⁩ فهناك آلية للتعيينات وكل تعيين سيمر عبرها حكمًا

آخر الأخبار
2025-03-25 | 14:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مصادر رئيس الحكومة: لا صحة لكل ما ينتشر حول تعيين مجلس إدارة ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ أو تعيين بديل عن المدير العام لأوجيرو‬⁩ فهناك آلية للتعيينات وكل تعيين سيمر عبرها حكمًا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مصادر رئيس الحكومة: لا صحة لكل ما ينتشر حول تعيين مجلس إدارة ⁧‫تلفزيون لبنان‬⁩ أو تعيين بديل عن المدير العام لأوجيرو‬⁩ فهناك آلية للتعيينات وكل تعيين سيمر عبرها حكمًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحكومة:

ينتشر

تعيين

إدارة

⁧‫تلفزيون

لبنان‬⁩

تعيين

المدير

العام

لأوجيرو‬⁩

فهناك

للتعيينات

تعيين

عبرها

حكمًا

LBCI التالي
السفارة الأميركية في اليمن: الحملة ضد الحوثيين تستهدف قدراتهم العسكرية فقط وليس المدنيين في مناطق سيطرتهم
تاس: المحادثات الروسية الأميركية ستتواصل بمشاركة المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:50

مقتل العشرات في ضربة جوية للجيش السوداني في دارفور

LBCI
أخبار دولية
17:41

موسكو‭:‬ محطة زابوريجيا النووية ستبقى تحت السيطرة الروسية

LBCI
أخبار دولية
17:35

رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:34

أميركا تضيف 70 كيانًا لقائمة القيود على الصادرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:51

أميركا تضيف 70 كيانًا لقائمة القيود على الصادرات منها شركات من الصين وإيران وباكستان

LBCI
آخر الأخبار
16:50

وكالة أنباء الإمارات: رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة في اتصال هاتفي

LBCI
آخر الأخبار
16:29

حماس: دعوتنا إلى النفير تأتي للدفاع عن غزة والقدس ورفضًا لجرائم الإحتلال وداعميه

LBCI
آخر الأخبار
16:28

حماس: ندعو شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للنفير العام الجمعة والسبت والأحد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:26

صلة وثيقة بين النظام الغذائي النباتي والشيخوخة الصحية... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون

LBCI
أخبار دولية
15:54

ترامب: لم يكشف عن معلومات سرية عن ضربات الحوثيين في محادثة عبر تطبيق سيغنال

LBCI
آخر الأخبار
16:50

وكالة أنباء الإمارات: رئيس الإمارات وترامب يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة في اتصال هاتفي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت مستمرة... وهذه أجواء الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

ممرضو الذكاء الإصطناعي يثيرون الجدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة: الذكاء الإصطناعي في الصدارة

LBCI
أخبار لبنان
14:34

افرام: المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

بعد ضربه واعتقاله.. إسرائيل تُفرج عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

في سوريا ولبنان... خطة اسرائيلية لمواجهة "أسلحة إستراتيجية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

إقلاع مطار رينيه معوض مدنيا خلال سنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:13

معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل

LBCI
صحف اليوم
01:31

لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)

LBCI
حال الطقس
02:58

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:10

حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!

LBCI
أخبار لبنان
09:56

حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا

LBCI
أخبار لبنان
10:11

افرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون

LBCI
أمن وقضاء
07:32

توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة

LBCI
أخبار دولية
03:26

كوريا الجنوبية تواجه صعوبة في احتواء حرائق غابات (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More