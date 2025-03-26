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أصوات انفجارات على السلسلة الشرقية في جرود الطيبة شرقي بعلبك حيث تقوم فرق في الجيش اللبنانيّ بتفجير قذائف وصواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان

آخر الأخبار
2025-03-26 | 03:15
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أصوات انفجارات على السلسلة الشرقية في جرود الطيبة شرقي بعلبك حيث تقوم فرق في الجيش اللبنانيّ بتفجير قذائف وصواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان
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أصوات انفجارات على السلسلة الشرقية في جرود الطيبة شرقي بعلبك حيث تقوم فرق في الجيش اللبنانيّ بتفجير قذائف وصواريخ غير منفجرة من مخلفات العدوان

 
 
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