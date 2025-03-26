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رئيس الجمهورية يلتقي في بعبدا المبعوث الخاص للرئيس الفرنسيّ جان إيف لودريان بحضور السفير الفرنسيّ لدى لبنان هيرفي ماغرو
آخر الأخبار
2025-03-26 | 03:34
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رئيس الجمهورية يلتقي في بعبدا المبعوث الخاص للرئيس الفرنسيّ جان إيف لودريان بحضور السفير الفرنسيّ لدى لبنان هيرفي ماغرو
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