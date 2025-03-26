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وزير الطاقة جو صدّي: تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة لأسباب مختلفة منها السرقة لذلك يجب أن نوقف هذه السرقة والمناطق التي ستعالج السرقة ستستفيد من ساعات تغذية اضافية وذلك قبل أن نأخذ تدابير أخرى

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2025-03-26 | 07:12
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وزير الطاقة جو صدّي: تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة لأسباب مختلفة منها السرقة لذلك يجب أن نوقف هذه السرقة والمناطق التي ستعالج السرقة ستستفيد من ساعات تغذية اضافية وذلك قبل أن نأخذ تدابير أخرى
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وزير الطاقة جو صدّي: تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة لأسباب مختلفة منها السرقة لذلك يجب أن نوقف هذه السرقة والمناطق التي ستعالج السرقة ستستفيد من ساعات تغذية اضافية وذلك قبل أن نأخذ تدابير أخرى

 
 
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