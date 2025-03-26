وزير الطاقة جو صدّي: أعدكم أن نتخذ القرارات اللازمة مهما كانت الصعوبات والاصلاح لا يحصل في ليلة وضحاها

وزير الطاقة جو صدّي عن تراخيص الطاقة الشمسية: اعتماد الطاقة الشمسية محبّذ ومصرون على تشكيل الهئية الناظمة للبدء في هذا المشروع

وزير الطاقة جو صدّي عن تراخيص الطاقة الشمسية: اعتماد الطاقة الشمسية محبّذ ومصرون على تشكيل الهئية الناظمة للبدء في هذا المشروع

وزير الطاقة جو صدّي: تكلفة الكهرباء في لبنان مرتفعة لأسباب مختلفة منها السرقة لذلك يجب أن نوقف هذه السرقة والمناطق التي ستعالج السرقة ستستفيد من ساعات تغذية اضافية وذلك قبل أن نأخذ تدابير أخرى