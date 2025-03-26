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o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
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مريض في مستشفى جبل لبنان بحاجة لدم من فئة A+ أو AB+ للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 900161-70
آخر الأخبار
2025-03-26 | 09:53
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مريض في مستشفى جبل لبنان بحاجة لدم من فئة A+ أو AB+ للتبرع الرجاء التواصل على الرقم: 900161-70
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الرقم:
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