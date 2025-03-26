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ترامب: سنفرض رسوما على الصناعات الدوائية والأدوية والأخشاب

آخر الأخبار
2025-03-26 | 17:28
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ترامب: سنفرض رسوما على الصناعات الدوائية والأدوية والأخشاب
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ترامب: سنفرض رسوما على الصناعات الدوائية والأدوية والأخشاب

 
 
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