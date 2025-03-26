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تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق البقاع
آخر الأخبار
2025-03-26 | 17:29
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تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق البقاع
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