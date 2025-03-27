الجيش: سنقوم بتفجير قنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدة كفرشوبا – حاصبيا ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00

رويترز: مقتل 6 أشخاص بعد غرق غواصة سياحية قبالة مدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر

رويترز: مقتل 6 أشخاص بعد غرق غواصة سياحية قبالة مدينة الغردقة المصرية على البحر الأحمر

مركز طوارئ الصحة: اصابة مواطن بجروح في بلدة حولا جراء القاء قنبلة من مسيرة للعدو الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء البلدة