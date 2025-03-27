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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدن وسط إسرائيل

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2025-03-27 | 07:11
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدن وسط إسرائيل
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الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مدن وسط إسرائيل

 
 
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