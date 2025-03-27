الجيش الإسرائيلي: دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة في إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

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الرئيس عون: يجب احترام اتفاق وقف النار من قبل الطرفين واسرائيل هي من تبادر بخرق الاتفاق بالبقاء في النقاط الخمس ونحن نسعى الى الحفاظ على وقف النار ونكثف الاتصالات الديبلوماسية والضمانات يجب أن تأتي من فرنسا واميركا والشركاء في لجنة المراقبة