الرئيس عون: الاجتماع في السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري هدفه تفعيل التنسيق وتفادي أي حوادث ممكن أن تحصل

الرئيس عون: المطلوب وقف اطلاق النار وتحرير الاسرى والانسحاب من النقاط الخمس للذهاب نحو المفاوضات وموقفنا من ضمن الموقف العربي في ما خص السلام مع اسرائيل

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