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15
o
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o
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o
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o
كسروان
25
o
متن
25
o
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بوتين: نشعر بالقلق من أن حلف شمال الأطلسي يرى الشمال ساحة محتملة للصراعات
آخر الأخبار
2025-03-27 | 12:51
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بوتين: نشعر بالقلق من أن حلف شمال الأطلسي يرى الشمال ساحة محتملة للصراعات
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