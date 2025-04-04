وزارة الدفاع الروسية: أطلقنا صاروخًا على تجمع لعسكريين أوكرانيين ومدربين غربيين في مطعم في مدينة كريفي ريه

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منصوري خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان: عملنا على تثبيت دور مصرف لبنان الفاعل لتأمين حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في أصعب الظروف وأسسنا لمرحلة جديدة عبر إلغاء السياسات كافة التي ساهمت في حصول الأزمات المالية والمصرفية والنقدية