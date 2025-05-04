فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة

النائب سيمون أبي رميا من إهمج للـLBCI: الإنتخابات هنا ديمقراطية من دون لون سياسي وأنا على المسافة نفسها من الجميع

النائب سيمون أبي رميا من إهمج للـLBCI: الإنتخابات هنا ديمقراطية من دون لون سياسي وأنا على المسافة نفسها من الجميع

الرئيس السابق أمين الجميل من بكفيا: الاقبال على الانتخابات مؤشر مهم على ما ينتظرنا ومستقبل جديد يفتح أمام لبنان