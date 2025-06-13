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مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ: الحملة العسكرية قد تهيئ الظروف لاتفاق تقوده أميركا من شأنه أن يلغي البرنامج النوويّ الإيرانيّ
آخر الأخبار
2025-06-13 | 12:56
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مستشار الأمن القوميّ الإسرائيليّ: الحملة العسكرية قد تهيئ الظروف لاتفاق تقوده أميركا من شأنه أن يلغي البرنامج النوويّ الإيرانيّ
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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