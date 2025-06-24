رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: ندين انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: سنعقد اجتماعا طارئا في الدوحة اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: سنعقد اجتماعا طارئا في الدوحة اليوم لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحثت مع الرئيس سلام في مجالات العمل معًا لدعم الأشقاء في لبنان