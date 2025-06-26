وزير خارجية إيران عراقجي: طهران تقيم ما إذا كانت الدبلوماسية مع واشنطن في مصلحتها

غارة عند مفترق برعشيت - شقرا ومعلومات عن سقوط إصابات

غارة عند مفترق برعشيت - شقرا ومعلومات عن سقوط إصابات

بن غفير: سأطالب بطرح مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة للتصويت من جديد في اجتماع مجلس الوزراء المقبل