هاشم للـLBCI: هل فعلًا ستتخلّى إسرائيل عن أطماعها؟ فلم يستطع المجتمع الدوليّ طمأنة اللبنانيين في هذا الشأن وأميركا تضغط علينا فحسب

2025-08-07 | 03:39
هاشم للـLBCI: هل فعلًا ستتخلّى إسرائيل عن أطماعها؟ فلم يستطع المجتمع الدوليّ طمأنة اللبنانيين في هذا الشأن وأميركا تضغط علينا فحسب
0min
هاشم للـLBCI: هل فعلًا ستتخلّى إسرائيل عن أطماعها؟ فلم يستطع المجتمع الدوليّ طمأنة اللبنانيين في هذا الشأن وأميركا تضغط علينا فحسب

 
 
آخر الأخبار

للـLBCI:

فعلًا

ستتخلّى

إسرائيل

أطماعها؟

يستطع

المجتمع

الدوليّ

طمأنة

اللبنانيين

الشأن

وأميركا

علينا

التحكم المروري: أعمال تزفيت على طريق الشويفات من دون قطع للسير وحركة المرور ناشطة في المحلة
زيلينسكي يجدد دعوته للقاء بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا
آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
07:32

عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى: الحكومة اللبنانية حريصة على تحقيق الاستقرار وعلى إسرائيل أن تدرك أنّ لبنان يعيش فجراً جديداً وسنحرص على إيجاد حلّ بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:30

عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى: القرار اللبناني يجب أن يكون بيد الشعب ونحن حريصون أن تقود المؤسسات الشرعية لبنان وندعمها كما نؤكد دعمنا للجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
07:20

بوتين يستقبل رئيس الإمارات في موسكو

LBCI
أخبار دولية
07:17

رئيس الوزراء السوداني في مصر لبحث "التعاون الثنائي"

