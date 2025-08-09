وليد جنبلاط من عاليه: يجب أن نؤكد على الوحدة الوطنية ومنع الفتنة وفي جبل العرب هناك من يحميهم ولديهم قادتهم ورجالاتهم والمطلوب أن نُبقي أنفسنا على الحياد قدر الإمكان وألّا نتورط

