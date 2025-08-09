وسائل إعلام إسرائيلية: متظاهرون بدأوا بإغلاق شوارع وسط تل أبيب في إطار الاحتجاجات ضد الحكومة

التالي

عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية جوزيف جبيلي للـLBCI: اذا كان لديك بيئة تدعمك فلماذا أنت بحاجة للسلاح الا اذا كنت تريد استخدام هذا السلاح للضغط على الداخل