إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و12 جريحًا في 10 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

واللا عن مصادر سياسية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا لمنع إحتلال إسرائيل لقطاع غزة والدفع نحو صفقة

أمير سعود وسيرجيو درويش سيشاركان مع المنتخب اللبناني في مباراته أمام كوريا الجنوبية اليوم الأحد ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة