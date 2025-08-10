إندلاع حريق بمبنى في فقرا - كفردبيان

الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية نفذت غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفةً حارة النادي في بلدة ميفدون وأفيد بأن الصاروخين إستقرا وسط الطريق دون وقوع إصابات

الجيش الإسرائيلي: من المرجح أن يكون قد تم إطلاق مقذوفين من غزة باتجاه إسرائيل وتمت محاولات لاعتراضهما