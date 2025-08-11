التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الكحالة باتجاه الحازمية

المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين: إسرائيل دأبت على وصف الصحفيين بالإرهابيين من دون تقديم أدلة موثوقة ونهج إسرائيل تجاه الصحفيين يثير أسئلة عن نيتها واحترامها لحرية الصحافة

علي لاريجاني توجه إلى العراق في أول زيارة رسمية له بصفته أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وسيتوجه بعد العراق إلى لبنان