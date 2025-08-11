الجزيرة: تشييع 6 صحافيين اغتالهم الجيش الإسرائيليّ بينهم مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع ومصوراها إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل

التالي

الوكالة الوطنية: تحليق في أجواء القطاعين الغربيّ والأوسط على علو منخفض وتحليق لطائرات الاستطلاع الاسرائيلية في أجواء رأس الناقورة وصولًا إلى علما الشعب والأودية المجاورة في حامول ووادي حسن شمال شرق الناقورة