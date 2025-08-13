لاريجاني من عين التينة: وحدة لبنان ونجاحه في الإنجازات نعتبرها في غاية الأهمية ونؤكد التعاون الودي بين البلدان ولا نؤكد على الاوامر التي من خلالها يُحدد جدول زمنيّ ما

