لاريجاني من عين التينة: من خلال الحوار الوديّ والجاد يمكن الخروج بنتائج صائبة في لبنان

لاريجاني من عين التينة: نقطة القوة لإيران مرتبطة بالحالة من التماسك بين أبناء إيران وإنّ قوتنا تنبع من الثورة الإيرانية التي حصلت ولا ننظر إلى أصدقائنا كآداة