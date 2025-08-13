لاريجاني: الرئيس بري صديقنا وهو رجل الساحة السياسية في لبنان

لاريجاني من عين التينة: ننصحكم جميعا أن تقدروا أصدقائكم تقديرا قويا

لاريجاني من عين التينة: ايران لا تنوي على الإطلاق التدخل في شؤون أي دولة كانت