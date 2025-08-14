الحشيمي للـLBCI: دافعتُ عن الحكومة وأعطيتها الثقة بينما غيري شتمها ثم منحها في النهاية الثقة

التالي

الحشيمي للـLBCI: نحن نعلم أن يوم ٧ أيار كان "أكبر غلطة" من قبل حزب الله ولم يكن يومًا مجيدًا بل كان يومًا سيئًا وأثبت أن لبنان ليس بحاجة لسلاح حزب الله بل لسلاح الدولة لأن سلاح الحزب استُخدم في الداخل