النائب جورج عقيص للـLBCI: نحن نثق بالجيش ثقة مطلقة إذ لديه من التدريب والحصانة الوطنية ما يكفي لتنفيذ أي مهمّة دفاعية وقد أثبت ذلك في فترات الحرب من عام 1975 وحتى اليوم أما الخشية الأساسية فهي "ألا يكون هناك دولة في لبنان"

