قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم

وفي عيد انتقال السيدة العذراء، تراس السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا قداس العيد في مزار سيدة بشوات العجائبي بمشاركة المطران حنا رحمة رئيس اساقفة ابرشية بعلبك دير الاحمر المارونية وقد اكد السفير البابوي في العظة ان المحبة قادرة على تصنع في المؤمنين العظائم على ان تكون محبة حقيقية صادقة خالية من الغش.