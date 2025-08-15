أخبار
وصول الرئيس عون واللبنانية الأولى نعمت عون الى دير مار أشعيا - المتن للمشاركة بالقداس الاحتفالي لمناسبة اليوبيل الـ325 للرهبانية الانطونية المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

آخر الأخبار
2025-08-15 | 12:32
مشاهدات عالية
وصول الرئيس عون واللبنانية الأولى نعمت عون الى دير مار أشعيا - المتن للمشاركة بالقداس الاحتفالي لمناسبة اليوبيل الـ325 للرهبانية الانطونية المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
0min
وصول الرئيس عون واللبنانية الأولى نعمت عون الى دير مار أشعيا - المتن للمشاركة بالقداس الاحتفالي لمناسبة اليوبيل الـ325 للرهبانية الانطونية المارونية برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

احصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٧ جرحى في ٦ حوادث سير خلال 24 ساعة
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
15:44

بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
15:44

بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
15:26

سي.إن.إن: لافروف وأوشاكوف سينضمان إلى بوتين خلال محادثاته مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
15:15

ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا

LBCI
آخر الأخبار
13:48

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية

LBCI
منوعات
13:45

وفاة والدة الملياردير جيف بيزوس... وكلمات مؤثرة عن رحيلها

LBCI
آخر الأخبار
13:44

الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض جدًا في أجواء النبطية والجوار

LBCI
آخر الأخبار
13:41

الراعي مخاطباً الرئيس عون في قداس يوبيل الرهبانية الانطونية المارونية: وجودكم على رأس المصلين دليل على إيمانكم وصلاتكم من اجل لبنان في هذا الظرف الدقيق للغاية ومن أجل إخراجه من المحنة التي تعيشونها مع معاونيكم في الحكم ومع الشعب اللبناني كافة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
آخر الأخبار
2025-04-15

الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الى دولة قطر ويرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني وكان في استقبالهما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-14

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

LBCI
منوعات
2025-08-12

بغياب والديه... نجل ديفيد بيكهام يجدّد عهود زواجه وينأى بنفسه عن العائلة!

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-14

في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة

LBCI
أخبار لبنان
13:32

هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

الحكومة الاسرائيلية تستعد لإقرار مخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها

LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
فنّ
10:28

رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
آخر الأخبار
13:48

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية

LBCI
خبر عاجل
03:24

قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر

LBCI
خبر عاجل
03:27

قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية

LBCI
أمن وقضاء
04:03

توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح

LBCI
صحف اليوم
10:23

سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة

Learn More