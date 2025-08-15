الراعي مخاطباً الرئيس عون في قداس يوبيل الرهبانية الانطونية المارونية: وجودكم على رأس المصلين دليل على إيمانكم وصلاتكم من اجل لبنان في هذا الظرف الدقيق للغاية ومن أجل إخراجه من المحنة التي تعيشونها مع معاونيكم في الحكم ومع الشعب اللبناني كافة

