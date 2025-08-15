أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:00
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض جدًا في أجواء النبطية والجوار
آخر الأخبار
2025-08-15 | 13:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير الإسرائيلي على علو منخفض جدًا في أجواء النبطية والجوار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
تحليق
للطيران
المسير
الإسرائيلي
منخفض
أجواء
النبطية
والجوار
التالي
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و ٧ جرحى في ٦ حوادث سير خلال 24 ساعة
فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:44
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
15:44
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
0
أخبار دولية
15:44
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
15:44
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
0
أخبار دولية
15:26
سي.إن.إن: لافروف وأوشاكوف سينضمان إلى بوتين خلال محادثاته مع ترامب
أخبار دولية
15:26
سي.إن.إن: لافروف وأوشاكوف سينضمان إلى بوتين خلال محادثاته مع ترامب
0
أخبار دولية
15:15
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا
أخبار دولية
15:15
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
0
منوعات
13:45
وفاة والدة الملياردير جيف بيزوس... وكلمات مؤثرة عن رحيلها
منوعات
13:45
وفاة والدة الملياردير جيف بيزوس... وكلمات مؤثرة عن رحيلها
0
آخر الأخبار
13:41
الراعي مخاطباً الرئيس عون في قداس يوبيل الرهبانية الانطونية المارونية: وجودكم على رأس المصلين دليل على إيمانكم وصلاتكم من اجل لبنان في هذا الظرف الدقيق للغاية ومن أجل إخراجه من المحنة التي تعيشونها مع معاونيكم في الحكم ومع الشعب اللبناني كافة
آخر الأخبار
13:41
الراعي مخاطباً الرئيس عون في قداس يوبيل الرهبانية الانطونية المارونية: وجودكم على رأس المصلين دليل على إيمانكم وصلاتكم من اجل لبنان في هذا الظرف الدقيق للغاية ومن أجل إخراجه من المحنة التي تعيشونها مع معاونيكم في الحكم ومع الشعب اللبناني كافة
0
آخر الأخبار
12:34
غارات تستهدف أطراف كفرتبنيت في الجنوب
آخر الأخبار
12:34
غارات تستهدف أطراف كفرتبنيت في الجنوب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-04-15
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الى دولة قطر ويرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني وكان في استقبالهما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
آخر الأخبار
2025-04-15
الرئيس السوري أحمد الشرع يصل الى دولة قطر ويرافقه وزير الخارجية أسعد الشيباني وكان في استقبالهما أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-14
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-14
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
0
منوعات
2025-08-12
بغياب والديه... نجل ديفيد بيكهام يجدّد عهود زواجه وينأى بنفسه عن العائلة!
منوعات
2025-08-12
بغياب والديه... نجل ديفيد بيكهام يجدّد عهود زواجه وينأى بنفسه عن العائلة!
0
أمن وقضاء
2025-08-14
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
أمن وقضاء
2025-08-14
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
0
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الحكومة الاسرائيلية تستعد لإقرار مخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الحكومة الاسرائيلية تستعد لإقرار مخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
2
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
3
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
4
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
5
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
6
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
7
أمن وقضاء
04:03
توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
أمن وقضاء
04:03
توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
8
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More