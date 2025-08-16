أخبار
ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: تفاوضت مع بوتين على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية والأرض
آخر الأخبار
2025-08-15 | 23:37
مشاهدات عالية
ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: تفاوضت مع بوتين على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية والأرض
*
آخر الأخبار
أخبار لبنان
01:44
وزير الزراعة استقبل السفير الصيني: نتطلع إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية
أخبار لبنان
01:44
وزير الزراعة استقبل السفير الصيني: نتطلع إلى تطوير مشاريع مشتركة تعود بالنفع على المزارعين والمجتمعات المحلية
0
أخبار دولية
01:41
أوكرانيا: روسيا تطلق 85 مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا خلال الليل
أخبار دولية
01:41
أوكرانيا: روسيا تطلق 85 مسيرة هجومية وصاروخا باليستيا خلال الليل
0
أخبار دولية
01:22
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 225 قتيلا خلال 48 ساعة
أخبار دولية
01:22
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى 225 قتيلا خلال 48 ساعة
0
أخبار دولية
01:13
ترامب: الرئيس الصيني أبلغني بأن بكين لن تغزو تايوان خلال رئاستي للولايات المتحدة
أخبار دولية
01:13
ترامب: الرئيس الصيني أبلغني بأن بكين لن تغزو تايوان خلال رئاستي للولايات المتحدة
0
آخر الأخبار
00:54
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة في بلدة عيترون
آخر الأخبار
00:54
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة في بلدة عيترون
0
آخر الأخبار
00:35
الأمم المتحدة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ما لم يسمح بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ومن دون قيود
آخر الأخبار
00:35
الأمم المتحدة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ما لم يسمح بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ومن دون قيود
0
آخر الأخبار
23:37
ترامب: اعتقد أننا نقترب جدا من التوصل لاتفاق وعلى أوكرانيا أن توافق وربما لا تفعل ونصيحتي إلى زيلينسكي أن يبرم اتفاقا
آخر الأخبار
23:37
ترامب: اعتقد أننا نقترب جدا من التوصل لاتفاق وعلى أوكرانيا أن توافق وربما لا تفعل ونصيحتي إلى زيلينسكي أن يبرم اتفاقا
0
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
0
فنّ
2025-07-10
"لأسباب خارجة عن إرادتنا"... تامر حسني يعلن تأجيل إصدار ألبومه الجديد ويحدد الموعد الجديد
فنّ
2025-07-10
"لأسباب خارجة عن إرادتنا"... تامر حسني يعلن تأجيل إصدار ألبومه الجديد ويحدد الموعد الجديد
0
آخر الأخبار
2025-06-16
الجيش الإسرائيليّ: تنفيذ عملية اعتراض باستخدام نظام الدفاع الجويّ باراك ماجن للمرة الأولى
آخر الأخبار
2025-06-16
الجيش الإسرائيليّ: تنفيذ عملية اعتراض باستخدام نظام الدفاع الجويّ باراك ماجن للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09
بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-09
بعد "اسكوبار" لبنان الذي كان يجني 50 ألف دولار يوميا... نوح زعيتر وملوك المخدرات تحت المجهر
0
أخبار لبنان
16:22
حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
16:22
حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
0
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
2
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
3
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
4
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
5
خبر عاجل
16:24
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
خبر عاجل
16:24
ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD
6
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
7
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
8
أمن وقضاء
04:03
توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
أمن وقضاء
04:03
توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
