الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة في بلدة عيترون

آخر الأخبار
2025-08-16 | 00:54
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة في بلدة عيترون

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

هيئة عائلات الأسرى المحتجزين بغزة: لا تسمحوا للحكومة بأن تضحي بالمختطفين وندعوكم الى النزول إلى الشوارع
الأمم المتحدة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ما لم يسمح بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ومن دون قيود
آخر الأخبار
05:37

المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": لدينا ألف طفل مبتورة أطرافهم نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية

آخر الأخبار
05:37

المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": 40 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية الحاد في القطاع

آخر الأخبار
05:36

المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 251 شهيدا منهم 108 أطفال

أخبار دولية
05:27

رئيسة وزراء الدنمارك: نتنياهو "مشكلة في حد ذاته"

آخر الأخبار
05:37

المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": لدينا ألف طفل مبتورة أطرافهم نتيجة سوء التغذية ونقص الأدوية

آخر الأخبار
05:37

المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": 40 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية الحاد في القطاع

آخر الأخبار
05:36

المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": ارتفاع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 251 شهيدا منهم 108 أطفال

آخر الأخبار
05:21

مدير الدفاع المدني السوري في اللاذقية لـ"سانا": فرق الإطفاء وبمساندة وتعاون كبير من الأهالي تمكنت من وقف امتداد حرائق الغابات والأحراج في ريفي اللاذقية وحماة ومنعت تقدمها في كل المحاور ولكن السيطرة على الحرائق لم تنتهِ بشكل كامل بسبب سرعة الرياح

أخبار دولية
2025-05-05

حماس: نرفض تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي

حال الطقس
2025-07-29

انحسار الكتل الحارة عن لبنان... وانخفاض تدريجي في الحرارة مع احتمال موجة حرّ جديدة في آب

تقارير نشرة الاخبار
2025-08-10

بين النساء والرجال… هؤلاء يدّخرون أموالًا أكثر

أخبار دولية
02:45

بعد القمة مع بوتين... ترامب يتحدث مع زيلينسكي وقادة حلف الأطلسي

16:22

حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل

تقارير نشرة الاخبار
13:37

النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي

تقارير نشرة الاخبار
13:34

روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة

أخبار لبنان
13:32

هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء

تقارير نشرة الاخبار
13:26

إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية

تقارير نشرة الاخبار
13:24

قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل

تقارير نشرة الاخبار
13:23

تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق

تقارير نشرة الاخبار
13:23

رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل

تقارير نشرة الاخبار
13:23

"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها

فنّ
10:28

رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)

حال الطقس
04:18

الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس

آخر الأخبار
13:48

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية

أخبار دولية
03:37

رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...

خبر عاجل
16:24

ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD

أمن وقضاء
04:55

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

صحف اليوم
10:23

سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة

أخبار دولية
23:57

قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات

