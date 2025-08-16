الوكالة الوطنية للإعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت جرافة في بلدة عيترون

هيئة عائلات الأسرى المحتجزين بغزة: لا تسمحوا للحكومة بأن تضحي بالمختطفين وندعوكم الى النزول إلى الشوارع

الأمم المتحدة: نحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ما لم يسمح بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ومن دون قيود