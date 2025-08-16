المدير العام لوزارة الصحة بغزة لـ"الجزيرة": 40 ألف رضيع يعانون من سوء التغذية الحاد في القطاع

مدير الدفاع المدني السوري في اللاذقية لـ"سانا": فرق الإطفاء وبمساندة وتعاون كبير من الأهالي تمكنت من وقف امتداد حرائق الغابات والأحراج في ريفي اللاذقية وحماة ومنعت تقدمها في كل المحاور ولكن السيطرة على الحرائق لم تنتهِ بشكل كامل بسبب سرعة الرياح