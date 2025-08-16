بيان من قادة أوروبيين: ينبغي عدم فرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة ولا يمكن لروسيا معارضة مساعي أوكرانيا للانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك